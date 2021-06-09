Стало известно, на какие выплаты россияне могут рассчитывать с июля

Фото: Пресс-служба Госдумы

Российское правительство продолжает выстраивать политику по социальной поддержке граждан.

С 1 июля текущего года беременные женщины, вставшие на учет в женскую консультацию на ранних сроках, могут рассчитывать на пособие в размере 50 процентов от прожиточного минимума. Речь идет о тех будущих мамах, срок беременности которых составляет от шести до двенадцати недель. Они будут в среднем получать по 6,3 тысячи рублей в месяц. В Москве данная сумма составит порядка десяти тысяч рублей. Пособие получится оформить тем женщинам, у которых среднедушевой доход в семье не будет превышать прожиточный минимум.

Отцы-одиночки и матери-одиночки, среднедушевой доход которых не выше прожиточного минимума, также могут претендовать на ежемесячные выплаты. Их будут начислять на детей от 8 до 16 лет в течение года с 1 июля. Размер пособия будет равен 50 процентам от прожиточного минимума в регионе проживания, отмечает «Царьград».

Семьям, в которых воспитываются школьники, единоразово выплатят пособие на приобретение всего необходимого к школе. Это означает, что на каждого ребенка школьного возраста, который с 1 сентября будет обучаться в среднем общеобразовательном учреждении, положена выплата в размере десяти тысяч рублей.

Кроме того, с 1 августа должен пройти перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Размер прибавки будет зависеть от даты оформления страховой пенсии.

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