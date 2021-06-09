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Россияне смогут оформить автоматическое получение соцвыплат на госуслугах
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россияне смогут оформить автоматическое получение соцвыплат на госуслугах

Юлия Курганова

Общество

Россияне смогут оформить получение ряда социальных выплат без подачи заявлений, дав согласие на портале госуслуг и указав банковские реквизиты. Об этом сообщили в среду, 9 июня, в пресс-службе Минтруда России.

В ведомстве уточнили, что отдельных заявлений гражданам подавать не придется, а для получения выплат необходимо только указать актуальные реквизиты банковского счета.

Нововведение будет касаться мер господдержки, которые связаны с рождением ребенка, достижением пенсионного возраста и прочим. А выплаты нуждающимся категориям россиян будут начисляться по заявлению, но предоставлять дополнительные справки не потребуется, уточнили в пресс-службе, передает газета «Известия».

Отмечается, что функция появится в рамках внедрения принципов социального казначейства, о которых президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию в апреле. Он поручил с 2022 года предоставить россиянам возможность оформлять соцвыплаты на портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что более четырех тысяч москвичей воспользовались новой услугой МИД в центрах госуслуг.

Читайте также: Документы по рождению ребенка можно оформить одним пакетом в центрах госуслуг Москвы

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