Россияне смогут оформить автоматическое получение соцвыплат на госуслугах

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Россияне смогут оформить получение ряда социальных выплат без подачи заявлений, дав согласие на портале госуслуг и указав банковские реквизиты. Об этом сообщили в среду, 9 июня, в пресс-службе Минтруда России.

В ведомстве уточнили, что отдельных заявлений гражданам подавать не придется, а для получения выплат необходимо только указать актуальные реквизиты банковского счета.

Нововведение будет касаться мер господдержки, которые связаны с рождением ребенка, достижением пенсионного возраста и прочим. А выплаты нуждающимся категориям россиян будут начисляться по заявлению, но предоставлять дополнительные справки не потребуется, уточнили в пресс-службе, передает газета «Известия».

Отмечается, что функция появится в рамках внедрения принципов социального казначейства, о которых президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию в апреле. Он поручил с 2022 года предоставить россиянам возможность оформлять соцвыплаты на портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что более четырех тысяч москвичей воспользовались новой услугой МИД в центрах госуслуг.

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