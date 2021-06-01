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Документы по рождению ребенка можно оформить одним пакетом в центрах госуслуг Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Документы по рождению ребенка можно оформить одним пакетом в центрах госуслуг Москвы

Иван Юминов

Город

Москвичи могут оформить документы после рождения ребенка или при статусе многодетной семьи одним пакетом в центрах госуслуг «Мои документы».

Так, сотрудники центров помогут горожанам оформить социальные выплаты и документы для новорожденного. В них среди прочего входят оформление СНИЛС, полиса ОМС, свидетельства о рождении и других документов.

Кроме того, после присвоения льготного статуса многодетной семье на портале mos.ru можно будет оформить одним пакетом ряд льгот и мер поддержки. Например, государственный сертификат на материнский капитал, социальную карту, парковочное разрешение, а также соответствующее удостоверение, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что центры госуслуг расширили перечень тем для видеоконсультаций.

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