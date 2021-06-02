Более четырех тысяч москвичей воспользовались новой услугой МИД в центрах госуслуг

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более четырех тысяч раз жители столицы обратились в офисы «Мои документы» за услугой «Консульская легализация документов», которую центры госуслуг начали оказывать в январе 2021 года. Об этом в среду, 2 июня, сообщила пресс-служба центров госуслуг.

Консульская легализация документов является специальной процедурой, позволяющей придать юридический статус документам за пределами своей страны. Услугу Министерства иностранных дел России можно получить в шести флагманах и во Дворце госуслуг на ВДНХ.

Услуга доступна для физических лиц — российских и иностранных граждан, за исключением индивидуальных предпринимателей. Ее можно получить в течение пяти рабочих дней вне зависимости от регистрации заявителя по месту жительства, пребывания в Российской Федерации. Государственная пошлина за каждый документ составляет 350 рублей.

Для того чтобы получить услугу, предварительная запись не требуется.

Ранее сообщалось, что москвичи могут оформить документы после рождения ребенка или при статусе многодетной семьи одним пакетом в центрах госуслуг «Мои документы». Кроме того, семь услуг ЗАГС стали доступны в центрах с 31 мая.

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