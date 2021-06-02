Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более четырех тысяч москвичей воспользовались новой услугой МИД в центрах госуслуг
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более четырех тысяч москвичей воспользовались новой услугой МИД в центрах госуслуг

Анастасия Колоскова

Город

Более четырех тысяч раз жители столицы обратились в офисы «Мои документы» за услугой «Консульская легализация документов», которую центры госуслуг начали оказывать в январе 2021 года. Об этом в среду, 2 июня, сообщила пресс-служба центров госуслуг.

Консульская легализация документов является специальной процедурой, позволяющей придать юридический статус документам за пределами своей страны. Услугу Министерства иностранных дел России можно получить в шести флагманах и во Дворце госуслуг на ВДНХ.

Услуга доступна для физических лиц — российских и иностранных граждан, за исключением индивидуальных предпринимателей. Ее можно получить в течение пяти рабочих дней вне зависимости от регистрации заявителя по месту жительства, пребывания в Российской Федерации. Государственная пошлина за каждый документ составляет 350 рублей.

Для того чтобы получить услугу, предварительная запись не требуется.

Ранее сообщалось, что москвичи могут оформить документы после рождения ребенка или при статусе многодетной семьи одним пакетом в центрах госуслуг «Мои документы». Кроме того, семь услуг ЗАГС стали доступны в центрах с 31 мая.

Читайте также: Когда стоит отклонить предложение работодателя: советы экспертов центра «Моя работа»

госуслугицентр госуслуг «Мои документы»Мои документы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Мешают рожать лишь эгоизм и жадность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для чего человек работает?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Киса и Ося были на Байконуре

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Кто станет победителем в газовой войне

Виктория Федотова
Виктория Федотова

В каждую соцсеть — по батюшке!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Три соломинки спасения

Екатерина Бербер
Екатерина Бербер

Город всегда будет заботиться о детях

Все мнения
О проекте