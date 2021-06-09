Музыкальная школа имени Лядова пригласила москвичей на фестиваль «Эстетика синтеза»

Фото: Михаил Колобаев

Детская музыкальная школа имени А. К. Лядова приглашает москвичей и гостей столицы с 18 по 20 июня на фестиваль пространственных искусств «Эстетика синтеза».

Синтез культуры, технологий и научных знаний лег в основу фестиваля. Этот подход близок Московскому музею современного искусства и Еврейскому музею и центру толерантности, где также пройдут мероприятия фестиваля.

Фестиваль представит гостям образовательные и концертные программы, которые познакомят с современными художественными практиками и новыми технологиями — от аудиовизуального искусства до создания музыки с помощью искусственного интеллекта.

Откроет фестиваль 18 июня аудиовизуальный перформанс NOTATION_AI в Московском музее современного искусства. С помощью алгоритмов машинного обучения были проанализированы классические произведения и создан новый музыкальный материал для совместной импровизации во время перформанса с использованием графических нотаций.

В субботу, 19 июня, в Музыкальной школе имени А. К. Лядова пройдет образовательная программа, которая включает в себя художественные мастерские по цианотипии и аудиовизуальному искусству, а также творческие встречи с медиахудожниками, посвященные роботам, нейросетям и современной музыке.

Третий день фестиваля, 20 июня, полностью посвящен погружению в цифровое пространство: совместно с Еврейским музеем и центром толерантности будет представлена онлайн-программа кураторской школы Avant-Garde LAB, посвященная футуризму и новым медиа.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте школы.

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