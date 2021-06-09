Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать 10 июня, в праздник Вознесения Господня
В этом году Вознесение Господне приходится на 10 июня. Великий двунадесятый церковный праздник отмечается через 40 дней после Пасхи и посвящен вознесению Сына Божьего на небеса. В народе этот день называют пролетье, когда весна окончательно уходит и лето вступает в свои права.
Согласно народным приметам, в большой церковный праздник нельзя заниматься шитьем, вязанием, уборкой и тяжелым трудом. Поверья запрещают в этот день ссориться, ругаться или думать о плохом.
Наши предки верили, что не стоит в этот четверг бросать мусор на пол в доме и плевать, потому что Христос может под видом странника или нищего зайти в любой дом. В этот день стоит раскаяться в грехах и помолиться, а также помочь нуждающимся.
Подробности в видеосюжете «ВМ»:
Приметы погоды обещали погожий день, если на муравейнике много муравьев, а если радуга после дождя долго не исчезает, значит, будет ненастье.
10 июня отмечаются Всемирный день мороженого и Всемирный день модерна.
100 лет назад был основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна», а 85 лет назад в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм». 78 лет назад в США запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство. 90 лет назад между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела».
В этот день родились певица Людмила Зыкина, художник, академик РАХ Илья Глазунов, режиссер Сергей Урсуляк, актеры Венсан Перес и Евгений Стычкин.
Именины отмечают Елена, Василий, Макар, Никита, Захар, Ираклий, Николай, Дмитрий.
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