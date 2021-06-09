Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пассажиров предупредили о возможных изменениях расписания на Киевском направлении МЖД
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Пассажиров предупредили о возможных изменениях расписания на Киевском направлении МЖД

Кирилл Николаев

Транспорт

В среду, 9 июня, в вечерний час пик возможны изменения в расписании на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Изменения возможны из-за ремонтных работ на тяговой подстанции «Внуково», где из-за прохождения грозового фронта частично вышло из строя оборудование. Ожидается, что поезда на Киевском направлении МЖД будут ходить реже.

Пассажиров просят следить за изменениями в расписании поездов.

Читайте также: Расписание ряда электричек ЦППК изменят с 11 по 15 июня

поездКиевское направление МЖДтранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте