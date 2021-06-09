Пассажиров предупредили о возможных изменениях расписания на Киевском направлении МЖД

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В среду, 9 июня, в вечерний час пик возможны изменения в расписании на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Изменения возможны из-за ремонтных работ на тяговой подстанции «Внуково», где из-за прохождения грозового фронта частично вышло из строя оборудование. Ожидается, что поезда на Киевском направлении МЖД будут ходить реже.

Пассажиров просят следить за изменениями в расписании поездов.

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