Накануне своего 39-летия погиб поэт Василий Бородин

Фото: facebook/anna.shmitko

Россия, Москва, 1-й Краснокурсантский проезд Карта всех событий

Поэт Василий Бородин умер на 38-м году жизни. Об этом сообщила российская поэтесса Анастасия Зеленова на своей странице в Facebook.

— Ребята, Вася погиб. Я дозвонилась ему домой, взял трубку полицейский. Вася упал (он пил сильно), и все, — написала она на своей странице в соцсети.

Тело мужчины обнаружили в среду, 9 июня, под окнами дома в Краснокурсантском проезде. Рядом с поэтом нашли предсмертную записку, сообщает 5-tv.ru.

Поэт и критик Сергей Сдобнов на своей странице в соцсети Facebook также написал о смерти своего друга.

— В 11 утра он был еще жив, а потом трубку в его квартире взял уже полицейский, которого вызвали соседи. Спасибо, Анастасия Зеленова, а то и не узнали бы сразу, — отметил Сдобнов.

СПРАВКА «ВМ»

Василий Бородин — яркая фигура отечественной «молодой литературы». Поэт публиковался в ведущих «толстых» журналах — «Новом мире», «Волге», «Урале», а также имел престижные премии — премию Андрея Белого 2015 года, «Московский счет», «Белла».

Также Василий Бородин вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Поэзия».

Ранее «ВМ» сообщала, что народный артист России Валерий Лонской умер от COVID-19.