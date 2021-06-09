Названы профессии, которые исчезнут в ближайшем будущем

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Ряд профессий в ближайшем будущем будут заменены искусственным интеллектом. Таким мнением в новом выпуске шоу Ирины Шихман «А поговорить?» поделился основатель компании технологий компьютерного зрения Visionlabs Александр Ханин.

По его мнению, искусственный интеллект совсем скоро вытеснит такие профессии, как андеррайтер (сотрудник банка, проверяющий кредитные заявки), юрист и бухгалтер. Кроме того, уверен эксперт, искусственным интеллектом будет замещена профессия судьи, поскольку компьютер беспристрастен и безупречно знает законы.

— Я даже думаю, что профессии генерального директора или операционного директора тоже со временем будет более правильно передать искусственному интеллекту, — добавил Ханин.

Эксперт также назвал профессии, которые никогда не смогут быть заменены искусственным интеллектом. К ним он отнес исследователей, разработчиков, художников.

— Искусственный интеллект пока что бесконечно далек от человеческого мозга со всеми вытекающими. Нет абстрактного мышления, — пояснил Ханин.

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