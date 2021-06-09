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Стала известна самая востребованная новая профессия в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Стала известна самая востребованная новая профессия в 2021 году

Анастасия Волоснова

Рынок труда

Специальность врача телемедицины стала самой востребованной новой профессией в России в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Зарплата.ру.

За время пандемии коронавируса спрос на врача телемедицины увеличился в пять раз. При этом спрос на обычных терапевтов и педиатров вырос почти в десять раз. В настоящее время врачам предлагают зарплату до 130 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, вырос спрос на экспертов в области экологии, которым готовы платить от 60 тысяч рублей. Востребованным специалистам навигации и строительства в Арктике предлагают до 160 тысяч рублей за вахту, а перспективным робототехникам — до 90 тысяч рублей.

Также востребованными специалистами оказались пилоты дронов, эксперты по кибербезопасности, VR-архитекторы и инженеры 3D-печати, пишет РИА Новости.

Ранее россиянам рассказали, кто больше всего зарабатывает на удаленке.

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