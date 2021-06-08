Россиянам рассказали, кто больше всего зарабатывает на удаленке

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Во время удаленной работы больше всего в России зарабатывает аналитик 1С и глава отдела интернет-маркетинга, их зарплата может достигать 300 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы.

У аналитика должно быть высшее образование в области экономики или техники. Кроме того, специалист должен разбираться в конфигурациях на платформе 1С.

— Кандидату на эту должность предстоит собирать бизнес-требования заказчиков, писать техническое задание и ставить задачи разработчикам, контролировать срок выполнения, выполнять аналитику и оптимизацию системы WMS, — поясняется в исследовании.

У руководителя отдела интернет-маркетинга должен быть трехлетний опыт работы. Он должен уметь создавать лендинги, знать основы дизайна, таргетинга и копирайтинга.

HR-директор в России может зарабатывать от 250 тысяч рублей, а менеджер по работе с клиентами — от 180 тысяч рублей. Программисту с трехлетним стажем готовы платить до 150 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сайта «Работа.ру».

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в городах России.

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