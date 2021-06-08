Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россиянам рассказали, кто больше всего зарабатывает на удаленке
Фото: Pexels

Россиянам рассказали, кто больше всего зарабатывает на удаленке

Анастасия Волоснова

Рынок труда

Во время удаленной работы больше всего в России зарабатывает аналитик 1С и глава отдела интернет-маркетинга, их зарплата может достигать 300 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы.

У аналитика должно быть высшее образование в области экономики или техники. Кроме того, специалист должен разбираться в конфигурациях на платформе 1С.

— Кандидату на эту должность предстоит собирать бизнес-требования заказчиков, писать техническое задание и ставить задачи разработчикам, контролировать срок выполнения, выполнять аналитику и оптимизацию системы WMS, — поясняется в исследовании.

У руководителя отдела интернет-маркетинга должен быть трехлетний опыт работы. Он должен уметь создавать лендинги, знать основы дизайна, таргетинга и копирайтинга.

HR-директор в России может зарабатывать от 250 тысяч рублей, а менеджер по работе с клиентами — от 180 тысяч рублей. Программисту с трехлетним стажем готовы платить до 150 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сайта «Работа.ру».

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в городах России.

Читайте также: Число самозанятых в Москве превысило 620 тысяч человек

дистанционная работазарплатаРабота
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте