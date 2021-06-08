Число самозанятых в Москве превысило 620 тысяч человек

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В Москве зарегистрировали 628 тысяч самозанятых на 1 июня 2021 года. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов во вторник, 8 июня.

По его словам, в столице также растут доходы самозанятых. С начала 2019 года самозанятые москвичи заработали более 184 миллиардов рублей.

— С начала года их число увеличилось на 145 тысяч, то есть ежемесячно регистрируются более 25 тысяч человек в качестве самозанятых. Это хорошая динамика, — отметил Пуртов.

Он добавил, что повышается также средний чек, который формируют самозанятые в Москве для своих клиентов, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что объем инвестиций резидентов технополиса «Москва» увеличился на 35 процентов.

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