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Объем инвестиций резидентов технополиса «Москва» увеличился на 35 процентов
Фото: mos.ru

Объем инвестиций резидентов технополиса «Москва» увеличился на 35 процентов

Анастасия Волоснова

Город

Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» за год увеличился на 35 процентов до 8,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общий объем всех инвестиция с начала работы ОЭЗ превысил 37,5 миллиарда рублей.

— В 2020 году резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестировали в развитие столичной экономики 8,9 миллиарда рублей. Это на 35 процентов больше, чем годом ранее, когда объем инвестиций составлял 6,6 миллиарда рублей, — пояснил Владимир Ефимов.

Отмечается, что 5,02 миллиарда рублей в прошлом году вложили столичные производители лекарств и медоборудования.

— На территории столичной ОЭЗ предприятия развивают свои площадки по выпуску препаратов против онкологических заболеваний, психоневрологических расстройств, кардиологических нарушений, изделий для стомированных больных, — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев уточнил, что еще порядка 2,7 миллиарда рублей инвестировали производители микроэлектроники, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что доля инвестиций в столичном бюджете за последние 10 лет выросла более чем в 2,5 раза.

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