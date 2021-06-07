Доля инвестиций в столичном бюджете за последние 10 лет выросла более чем в 2,5 раза

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Доля инвестиций в бюджете Москвы выросла почти до 40 процентов за последние 10 лет. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Если мы посмотрим на бюджет города Москвы, то мы увидим следующее: за последние годы, с 2011 года, в сопоставимых ценах он вырос всего на восемь процентов. Но доля инвестиций за это время у нас увеличилась с 15 до 37–38 процентов, — заявил заммэра.

По словам Владимира Ефимова, подобного результата удалось достичь за счет оптимизации расходов. Так, за три месяца 2021 года в экономику столицы инвестировали 540,4 миллиарда рублей — это почти на 17 процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ранее Владимир Ефимов заявил, что Москва может выйти на иностранную биржу с рублевыми облигациями.

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