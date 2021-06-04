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Владимир Ефимов заявил, что Москва может выйти на иностранную биржу с рублевыми облигациями
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Владимир Ефимов заявил, что Москва может выйти на иностранную биржу с рублевыми облигациями

Юлия Павлушова

Город

Столица планирует выходить на иностранные биржи, однако облигации город собирается выпускать только в рублях. Об этом в пятницу, 4 июня, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов.

На Петербургском международном форуме он уточнил, что размещение валютных облигаций невыгодно Москве, поскольку городу придется брать на себя валютные риски. Кроме того, у столицы нет доходов в валюте.

— Однако возможно выпускать облигации на иностранных биржах, но в рублях. И мы видим, что интерес иностранцев к нашим ценным бумагам высок, поэтому не исключаем для себя такой возможности, — цитирует Владимира Ефимова РИА Новости.

Ранее инвесторы полностью приобрели первый выпуск «зеленых» облигаций Москвы.

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