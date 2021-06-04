Владимир Ефимов: Столичные промышленники получили новый источник финансирования

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным фондом развития промышленности (ФРП). Договоренность была достигнута в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня.

— Соглашение с Фондом развития промышленности позволит совместно финансировать проекты московских производителей с суммой займа до 100 миллионов рублей. При этом в будущем мы бы хотели проработать возможность совместной поддержки и более масштабных проектов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фонды смогут выдавать совместные займы на проекты до 100 миллионов рублей. Соотношение будет — 70 процентов федеральных средств и 30 процентов — региональных, добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Всего ФРП предоставил столичным промышленникам 30 займов на 8,9 миллиарда рублей, общий бюджет составит более 16 миллиардов рублей. Глава ФРП Роман Петруца отметил, что сможет совместно с властями Москвы развивать в столице современные, технологичные и экологичные производства. Кроме того, генеральный директор МФППиП Анатолий Гарбузов уточнил, что за прошлый год сумма поддержки составила более миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что столичным промышленникам упростили получение льготных займов.

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