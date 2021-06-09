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Главный хирург и эндоскопист Москвы назвал число проводимых операций в год
Фото: Pixabay

Главный хирург и эндоскопист Москвы назвал число проводимых операций в год

Кирилл Николаев

Город

Столичные врачи проводят более 160 тысяч операций в год. Об этом в среду, 9 июня, сообщил главный хирург и эндоскопист Москвы, главный врач Городской клинической больницы имени Боткина Департамента здравоохранения Москвы Алексей Шабунин.

По его словам, хирургия Москвы является самым мощным лечебным направлением, которое имеется в столичном здравоохранении. В настоящее время 1,5 тысячи хирургов работают как в стационарах, так и в поликлиниках.

Шабунин отметил, что до 2020 года около 50 врачей-хирургов ежегодно проходили стажировки в лучших медицинских практиках мира. Постоянное обучение врачей — один из главных факторов развития здравоохранения, именно поэтому городские власти делают на этом акцент. Например, медики могут пройти экзамены, получить статус «Московский врач» и ежемесячные выплаты за него.

Шабунин напомнил, что в Боткинской больнице ежегодно выполняется более 70 тысяч операций по всем профилям. Это составляет 9,5 процента от общего количества операций в Москве, сообщает ТАСС.

Читайте также: Алексей Шабунин: Более 75 процентов операций в столице выполняется эндоскопически

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