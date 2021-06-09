Алексей Шабунин: Более 75 процентов операций в столице выполняется эндоскопически

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В настоящее время более 75 процентов операций в столичных медучреждениях выполняются эндоскопическим путем. Об этом в среду, 9 июня, рассказал главный врач Больницы имени Боткина, главный хирург Департамента здравоохранения Москвы Алексей Шабунин.

Эндоскопическая операция выполняется без широкого рассечения кожного покрова пациента. При этом более бережном хирургическом методе пациенты восстанавливаются быстрее.

— Сегодня в Москве более 75 процентов хирургических операций выполняются эндоскопически, — рассказал он в кулуарах VIII Конгресса московских хирургов.

Ранее врач травматолог-ортопед высшей категории Андрей Кравцов рассказал, что небольшая ранка или перелом руки могут обернуться смертельными последствиями, если в организм попадет инфекция. Инфекционное поражение скелета может возникнуть как следствие травматизации, пояснил врач.

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