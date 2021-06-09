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Расписание электричек изменится на Савеловском направлении МЖД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Расписание электричек изменится на Савеловском направлении МЖД

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Тимирязевская Карта всех событий

Расписание некоторых поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД), первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) и аэроэкспрессов изменится 12–14 июня из-за реконструкции станции Тимирязевская. Об этом сообщили на сайте МЖД.

Технологические «окна» назначены с 21:10 до 06:45 в выходные дни. На период работ движение поездов на участке Москва — Бутырская — Бескудниково организуют по соседним путям. В связи с этим изменится время отправления и прибытия некоторых составов. Несколько поездов проследуют по укороченному маршруту.

Пассажиров призвали учитывать эту информацию при планировании поездок и следить за изменениями в расписании.

Читайте также: Пассажиров предупредили о возможных изменениях расписания на Киевском направлении МЖД

Савеловское направление МЖДэлектричкитранспорт
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