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Детский омбудсмен рассказала о судьбе найденной на свалке в Подмосковье девочки
Фото: detimo.mosreg.ru / Дмитрий Самбуров

Детский омбудсмен рассказала о судьбе найденной на свалке в Подмосковье девочки

Кирилл Николаев

Дети

Обнаруженную в мусорном баке новорожденную девочку удочерила родная тетя. Об этом в среду, 9 июня, написала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, удочерившей ребенка девушке 26 лет. У нее есть муж и двое маленьких детей. Поступок своей сестры она не комментирует.

— И еще один малыш — большая ответственность. Но решение взять девочку молодая мама приняла быстро, не раздумывая, — написала Мишонова.

Омбудсмен поблагодарила органы опеки городского округа Дмитров за участие в судьбе ребенка.

Напомним, уроженка Тамбовской области, у которой уже есть один ребенок, 15 мая родила в своей квартире девочку. Женщина завернула ее в тряпки и отнесла на помойку. Младенца спас дворник.

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