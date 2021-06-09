Детский омбудсмен рассказала о судьбе найденной на свалке в Подмосковье девочки

Фото: detimo.mosreg.ru / Дмитрий Самбуров

Обнаруженную в мусорном баке новорожденную девочку удочерила родная тетя. Об этом в среду, 9 июня, написала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, удочерившей ребенка девушке 26 лет. У нее есть муж и двое маленьких детей. Поступок своей сестры она не комментирует.

— И еще один малыш — большая ответственность. Но решение взять девочку молодая мама приняла быстро, не раздумывая, — написала Мишонова.

Омбудсмен поблагодарила органы опеки городского округа Дмитров за участие в судьбе ребенка.

Напомним, уроженка Тамбовской области, у которой уже есть один ребенок, 15 мая родила в своей квартире девочку. Женщина завернула ее в тряпки и отнесла на помойку. Младенца спас дворник.

Читайте также: Детский омбудсмен Москвы взяла под контроль ситуацию с выпавшим с 14-го этажа ребенком