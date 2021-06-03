Детский омбудсмен Москвы взяла под контроль ситуацию с выпавшим с 14-го этажа ребенком

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Россия, Москва, улица Маршала Захарова Карта всех событий

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская заявила, что ситуация с выпавшим с 14-го этажа ребенком находится под ее личным контролем. Об этом она сообщила в четверг, 3 июня.

— Да, я знаю об этой ситуации. Сейчас мы находимся в контакте со следственными органами и департаментом социальной защиты. Я взяла это дело под личный контроль, — цитирует детского омбудсмена РИА Новости.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, что на юге столицы было обнаружено тело годовалого ребенка. Труп мальчика 2019 года рождения нашли под окнами жилого дома, расположенного на улице Маршала Захарова. На теле ребенка видны повреждения, свидетельствующие о падении с большой высоты. Известно, что ребенок проживал с родителями в квартире на 14-м этаже.

Столичная прокуратура инициировала проверку по факту случившегося.

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