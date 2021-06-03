Годовалый малыш выпал из окна 14-го этажа и погиб в Москве

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Россия, Москва, улица Маршала Захарова Карта всех событий

На юге столицы было обнаружено тело годовалого ребенка. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, труп мальчика 2019 года рождения нашли под окнами жилого дома, расположенного на улице Маршала Захарова. На теле ребенка видны повреждения, свидетельствующие о падении с большой высоты. Известно, что ребенок проживал с родителями в квартире на 14-м этаже.

Столичная прокуратура инициировала проверку по факту случившегося.

Фото: Прокуратура Москвы

— По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заключила Нефедова.

Представитель ведомства отметила, что, по предварительной информации, родители погибшего малыша периодически злоупотребляли алкоголем.

— Ход и результаты расследования возбужденного по данному факту уголовного дела поставлены прокуратурой Москвы на контроль, — заключила Людмила Нефедова.

Ранее «ВМ» писала о похожем случае в Московской области. Двухлетний ребенок чуть не выпал из окна в Подольске. Тогда ребенка удалось спасти двум сотрудницам подмосковной полиции.

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