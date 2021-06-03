«Могла психануть»: друг назвал возможную причину гибели ребенка на юге Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, улица Маршала Захарова, 18к1 Карта всех событий

Родители погибшего на юге Москвы ребенка — хорошие люди, но они не брезговали алкоголем и иногда серьезно ссорились. Об этом «Вечерней Москве» рассказал друг семьи.

Третьего июня, как писала «ВМ», стало известно об обнаружении в Орехове-Борисове Северном тела годовалого ребенка. По данным правоохранителей, труп был найден на улице Маршала Захарова. Пользователи соцсетей полагают, что ребенок выпал из дома № 18. В прокуратуре уточнили, что малыш проживал с родителями в квартире на 14-м этаже. Опекуны могли время от времени злоупотреблять спиртными напитками, допускают стражи порядка.

Как рассказал друг семьи Николай (имя изменено — прим. «ВМ»), родителей погибшего ребенка зовут Александр и Таисия Акимовы.

— Саня злоупотреблял слабыми напитками, пивом, но я ни разу не видел его с водкой, например. Он уже лет пять как не налегает. Тася тоже выпивала, я пару раз видел, — сообщил мужчина.

За день до трагедии, 2 июня, Николай навещал друзей, и, вопреки сообщениям СМИ, Александр и Таисия были трезвыми. В прессе же утверждается, что инцидент мог произойти якобы из-за застолья с алкоголем.

— Вчера я к нему (Александру — прим. «ВМ») заходил насчет военкомата, насчет вот этих вот дел… Он был трезвый. И ни разу не было такого, чтобы он напивался. Всегда он рассказывал, какие у него дети хорошие (мальчик и девочка), как он рад их воспитывать. Что для них с женой они солнышки, — поделился друг семьи.

Он допустил, что ЧП могло произойти из-за вспыльчивости супруги Александра. По словам Николая, «Тася могла психануть и в принципе была нервная». Когда ее муж выпивал, она очень злилась, добавил собеседник «ВМ».

— Сегодня было страшное живое кино, когда я пришел к их дому. Все это очень неожиданно, — признался Николай. — Саня очень хороший и добрый пацан.

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