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Прокуратура потребовала 18,5 года колонии для женщины, выбросившей из окна ребенка
Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура потребовала 18,5 года колонии для женщины, выбросившей из окна ребенка

Илья Ашуров

Происшествия

Столичная прокуратура потребовала приговорить женщину, которая выбросила из окна трехмесячного ребенка, к 18,5 года колонии. Об этом в четверг, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, в декабре прошлого года обвиняемая находилась в гостях у своей подруги — матери трехмесячной девочки. В какой-то момент хозяйка квартиры вышла в другую комнату. Тогда злоумышленница схватила малыша и выбросила его в окно 13-го этажа.

— В ходе предварительного расследования обвиняемая сообщила, что мотивом преступления явился конфликт с матерью ребенка, а затем сообщила, что у нее произошло обострение психического расстройства, — отметила Нефедова.

Последующая медицинская экспертиза показала, что преступница симулировала болезнь. Ей предъявили обвинение, предусмотрено уголовной статьей «Убийство малолетнего».

Ранее «ВМ» писала, что годовалый малыш выпал из окна 14-го этажа и погиб в Москве. Труп мальчика 2019 года рождения нашли под окнами жилого дома, расположенного на улице Маршала Захарова.

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