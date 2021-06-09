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Суд в Москве отказался арестовать экс-главу «Трансфин-М» Зотова
Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Суд в Москве отказался арестовать экс-главу «Трансфин-М» Зотова

Кирилл Николаев

Происшествия

Тверской суд Москвы отказался арестовать бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова по делу о хищении одного миллиарда рублей. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Зотова отпустили в зале суда.

Напомним, предпринимателя задержали в среду, 9 июня. При этом Зотов находится под подпиской о невыезде по другому уголовному делу. Первое уголовное дело в отношении Зотова было возбуждено в августе 2019 года за мошенничество в особо крупном размере. Оно связано с незаконным перенаймом имущества ПАО «Трансфин-М» на подконтрольную фирму.

Видео: Пресс-служба Тверского суда Москвы

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