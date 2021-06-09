СК возбудил уголовное дело по факту смерти младенца на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Смирновская улица Карта всех событий

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти младенца на юго-востоке столицы. Об этом в среду, 9 июня, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, 9 июня в квартире жилого дома на улице Смирновской обнаружено тело двухмесячного мальчика. На момент инцидента мама ребенка находилась в квартире и вызвала скорую медицинскую помощь. По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, у женщины есть еще пять несовершеннолетних детей. Также она злоупотребляла алкоголем.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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