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Тело младенца обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы
Фото: Прокуратура

Тело младенца обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Смирновская улица Карта всех событий

Прокуратура Москвы проводит проверку по факту обнаружения тела малолетнего ребенка в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, 9 июня в квартире жилого дома на улице Смирновской обнаружено тело двухмесячного мальчика. На момент инцидента мама ребенка находилась в квартире и вызвала скорую медицинскую помощь.

— По предварительной информации, женщина злоупотребляла алкоголем, — сказала Нефедова.

Представитель ведомства также отметила, что у женщины есть еще пять несовершеннолетних детей.

Обстоятельства случившегося выясняются. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее «ВМ» сообщала, что столичная прокуратура потребовала 18,5 года колонии для женщины, выбросившей из окна ребенка.

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