Неизвестный выкинул велосипед москвича в Москву-реку

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Неизвестный выкинул дорогостоящий велосипед москвича в реку. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве.

Во вторник, 8 июня, в полицию обратился мужчина в возрасте 36 лет. Он просит сотрудников ведомства провести проверку в отношении неизвестного лица, которое могло выкинуть его велосипед в Москву-реку.

В пресс-службе ведомства уточнили, что велосипед принадлежал некой компании, ущерб которой в результате случившегося составил 118 766 рублей. По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» писала, что полиция задержала зеленоградских горе-угонщиков. Одним из задержанных оказался 23-летний ранее судимый мужчина. По предварительной версии, в состоянии опьянения он пытался угнать две машины в 4-м микрорайоне Зеленограда.

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