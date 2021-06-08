Полиция задержала зеленоградских горе-угонщиков

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Россия, Москва, Зеленоград, 4-й микрорайон Карта всех событий

Столичная полиция задержала двух мужчин, которые подозреваются в угоне автомобиля и краже в Зеленограде. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Одним из задержанных оказался 23-летний ранее судимый мужчина. По предварительной версии, в состоянии опьянения он пытался угнать две машины в 4-м микрорайоне Зеленограда. Злоумышленник разбивал стекла автомобилей и пытался их завести, однако раз за разом терпел неудачу. Тогда он привлек к своему «темному» делу сообщника.

— На площади Юности он проник через незапертую дверь в салон автомобиля марки ВАЗ-21041-20, завел его и вместе с 20-летним знакомым, который сопровождал его все это время, проехал на угнанной машине на улицу Гоголя. Там, вскрыв четвертый автомобиль, они угнали его вместе с колесами, которые находились в салоне, — рассказал Васенин.

Вскоре оба горе-угонщика были задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Кража».

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