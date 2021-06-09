Ученые признали существование пятого океана на Земле

Фото: pixabay.com/ru/

Национальное географическое сообщество США официально признало существование пятого океана на Земле. Он получил название Южный, и с 8 июня 2021 года его начали отмечать на картах, сообщает сайт National Geografic.

Термин Южный океан относится к водам, окружающим Антарктиду и простирающимся до 60 градусов южной широты. Исключение составляют Пролив Дрейка и море Скоша, относящееся к южной части Атлантического океана. Это единственный из существующих океанов, чьи границы определяются не материком, а Антарктическим циркумполярным течением, его также называют течением Западных Ветров, которое идет с запада на восток вокруг Антарктиды. Вода внутри данного течения холоднее и чуть менее соленая, чем на территории Южного океана, а еще оно управляет глобальной циркуляционной системой и способствует накоплению углерода в глубинах океана. Также это течение втягивает в себя воду из трех океанови способствует сохранению уникальных антарктических вод с организмами, обитающими в них.

Ранее термин Южный океан уже использовался учеными — Международная гидрографическая организация признала Южный океан в своих руководящих принципах 1937 года. Однако позже, в 1957 году, отменила это определение. Совет США по географическим названиям пользуется таким определением с 1999 года, теперь его признало и национальное географическое сообщество США.

Читайте также: Ученые выяснили, что Антарктиду могли открыть на 1000 лет раньше