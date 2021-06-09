Глава МИД ФРГ заявил, что переговоры по Украине продолжат в «нормандском формате»

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Переговоры в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на востоке Украины продолжаются. Другой формы такого обсуждения нет, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас после встречи с украинским коллегой в среду, 9 июня.

— Всегда есть много переговоров, но нет формата, в котором мы с другими, кроме тех, кто входит в нормандский формат, структурно говорили бы об Украине, — приводит слова Хайко Масса РИА Новости.

«Нормандский формат» действует с июня 2014 года. Тогда лидеры России, Германии, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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