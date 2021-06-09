Офтальмолог рассказал, можно ли вылечить близорукость черникой

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Близорукость, или миопия — это не та болезнь, которая не поддается лечению. Об этом сообщил детский офтальмолог и офтальмохирург Игорь Азнаурян.

Врач напомнил о существовании мнений о том, что черника и морковь помогают решить проблемы со зрением. Однако, по словам специалиста, справиться с близорукостью эти продукты все-таки не в силах. Имеющие чернику в своем составе препараты также не лечат миопию.

Еще один миф о близорукости связан с тем, что бороться с этим недугом можно только после достижения 18-летия. Специалист подчеркнул, что важен не возраст пациента, а факт стабильности недуга.

— Близорукость должна быть уверенно-стабильна, чтобы потом ее лазером убирать. Иначе, если это условие не будет выполнено, всегда будет возможность того, что близорукость вернется, — приводит слова врача Пятый канал.

Офтальмолог заявил, что существуют специальные терапевтические методики для остановки близорукости. После того как миопия два-три года не растет, ее можно убрать.

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