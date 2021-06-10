Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В МВД предложили создать медицинский реестр водителей
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В МВД предложили создать медицинский реестр водителей

Татьяна Плотникова

Общество

В России может появиться электронный медицинский реестр с заключениями о допуске граждан к управлению транспортными средствами. С соответствующей инициативой выступил научный центр безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ.

Необходимость создания такого реестра объясняют тем, что за последние шесть лет лишь в Москве среди водителей, спровоцировавших аварии в состоянии опьянения, около восьми-девяти процентов прежде попадали в поле зрения наркологической службы.

Наряду с этим около 80 процентов виновников пьяных ДТП не попадают в поле зрения наркологических диспансеров, поскольку сотрудники Госавтоинспекции самостоятельно проводят освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, не обращаясь в медицинские учреждения.

Авторы инициативы предлагают организовать обмен информацией с наркологическими лечебными учреждениями для дополнительного медицинского контроля в отношении таких водителей, а также кандидатов в водители в рамках обязательного медицинского освидетельствования.

При этом лиц, имеющих соответствующие противопоказания, будут исключать из реестра водителей на постоянной основе, сообщает ТАСС.

Ранее ГИБДД оценила идею снизить скорость движения в городах до 30 километров в час.

Читайте также: МВД разъяснило обязанности инспекторов ГИБДД при скрытом надзоре

единый реестрГИБДДводители
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Все мнения
О проекте