В МВД предложили создать медицинский реестр водителей

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В России может появиться электронный медицинский реестр с заключениями о допуске граждан к управлению транспортными средствами. С соответствующей инициативой выступил научный центр безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ.

Необходимость создания такого реестра объясняют тем, что за последние шесть лет лишь в Москве среди водителей, спровоцировавших аварии в состоянии опьянения, около восьми-девяти процентов прежде попадали в поле зрения наркологической службы.

Наряду с этим около 80 процентов виновников пьяных ДТП не попадают в поле зрения наркологических диспансеров, поскольку сотрудники Госавтоинспекции самостоятельно проводят освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, не обращаясь в медицинские учреждения.

Авторы инициативы предлагают организовать обмен информацией с наркологическими лечебными учреждениями для дополнительного медицинского контроля в отношении таких водителей, а также кандидатов в водители в рамках обязательного медицинского освидетельствования.

При этом лиц, имеющих соответствующие противопоказания, будут исключать из реестра водителей на постоянной основе, сообщает ТАСС.

Ранее ГИБДД оценила идею снизить скорость движения в городах до 30 километров в час.

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