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ГИБДД оценила идею снизить скорость движения в городах до 30 километров в час

ГИБДД оценила идею снизить скорость движения в городах до 30 километров в час

Юлия Курганова

Общество

ГИБДД поддержала инициативу снизить скорость движения в городах с 60 до 30 километров в час. Об этом сообщил в среду, 9 июня, глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

— С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать. Но, конечно, до абсурда не надо доводить, — сказал он.

При этом Митрошин отметил, что снижать скорость нужно индивидуально и обоснованно для каждой улицы, для этого нужна ревизия улично-дорожных сетей.

Также он обратил внимание на то, что полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти, а ГИБДД лишь занимается контролем, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что новый штраф для автомобилистов планируют ввести в России.

Читайте также: Дептранс Москвы рассказал о мерах по обеспечению безопасного движения

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