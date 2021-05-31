Дептранс Москвы рассказал о мерах по обеспечению безопасного движения

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Снижение скоростных лимитов и суживание полос позволяет сделать движение безопасней. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 31 мая.

— Мы каждый день работаем над успокоением городского трафика: снижаем скорость, обустраиваем островки безопасности (их уже больше 100), устанавливаем камеры фотовидеофиксации, сужаем полосы (сделано более чем на 300 улицах), устанавливаем светофоры и многое другое. Все автомобилисты — всегда пешеходы, поэтому должны уважать друг друга и заботиться, — отметили в Telegram-канале ведомства.

Ранее дептранс назвал пользу от ограничения скорости до 30 километров в час.

Читайте также: Сергей Собянин: Новые развязки на МКАД увеличивают пропускную способность на треть