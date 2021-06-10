Движение в Волоколамском тоннеле полностью восстановлено

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Волоколамский тоннель Карта всех событий

Движение автотранспорта по Волоколамскому тоннелю в Москве по направлению в область полностью восстановлено. Об этом в четверг, 10 июня, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее сообщалось, что движение по Волоколамскому тоннелю ограничили в связи с проведением дорожных работ — сначала в направлении Московской области, затем в направлении центра.

К настоящему работы завершены, движение транспорта восстановлено в обоих направлениях, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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