Движение в Волоколамском тоннеле полностью восстановлено
Россия, Москва, Волоколамский тоннель Карта всех событий
Движение автотранспорта по Волоколамскому тоннелю в Москве по направлению в область полностью восстановлено. Об этом в четверг, 10 июня, рассказали в столичном департаменте транспорта.
Ранее сообщалось, что движение по Волоколамскому тоннелю ограничили в связи с проведением дорожных работ — сначала в направлении Московской области, затем в направлении центра.
К настоящему работы завершены, движение транспорта восстановлено в обоих направлениях, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
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