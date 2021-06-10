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Сотрудник Росгвардии вернул родителям заблудившегося в Подмосковье ребенка
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сотрудник Росгвардии вернул родителям заблудившегося в Подмосковье ребенка

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудник столичного главка Росгвардии помог вернуться домой 11-летнему ребенку, который заблудился в подмосковном лесу. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Росгвардеец встретил мальчика, совершая пробежку в окрестностях поселка Решетниково. Ребенок был одет в деловой костюм и шел с портфелем, однако взрослых поблизости не было.

Расспросив мальчика, росгвардеец выяснил, что родители отправили его на электричке из Твери к родственникам в Подмосковье. Однако ребенок вышел не на той станции, решил пройти через лес, однако заблудился. Проблемы со связью помешали мальчику созвониться с родными.

Росгвардеец уведомил правоохранительные органы Твери о том, что мальчик находится в безопасности. Затем боец чего связался с родителями ребенка, которые вскоре забрали своего сына, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Московская областьРосгвардиязаблудились в лесу
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