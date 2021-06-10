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Подозреваемых в краже с автобусного завода задержали в Подмосковье
Фото: moscow-live

Подозреваемых в краже с автобусного завода задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали двоих мужчин по подозрению в краже с территории автобусного завода. Об этом в четверг, 10 июня, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

В полицию обратились сотрудники автобусного завода, расположенного в Ликино-Дулево. Они рассказали, что с предприятия систематически пропадают товарно-материальные ценности.

Полицейские выяснили, что вое сотрудников завода похищали запчасти для пассажирских автобусов, прятали их в своих шкафчиках, а также в тайниках на территории автобусного завода. Перед обкаткой новой техники злоумышленники прятали краденое в пустоты обшивки транспортных средств и вывозили их за пределы завода. Затем запчасти сбывали через интернет.

Ущерб, причиненный заводу действиями злоумышленников, превысил 250 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали, по месту проживания одного из них обнаружили 150 автозапчастей и комплектующих от автобусов.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». С задержанных взята подписка о невыезде, сообщает «МВД Медиа».

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