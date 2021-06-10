Росстат будет проводить параллельно два расчета инфляции в 2022 году

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Росстат в 2022 году запустит систему по использованию данных контрольно-кассовой техники (ККТ), чтобы перейти на расчет инфляции с использованием данных из чеков. Об этом рассказал глава ведомства Павел Малков в четверг, 10 июня.

По его словам, пока власти не планируют полностью переходить на ККТ, несмотря на вводимые изменения.

— И в 2022 году начнем проводить параллельно два расчета: по старому алгоритму сбора данных о ценах и тарифах, публикуя ИПЦ на сайте Росстата, и с использованием новых источников. Будем смотреть, насколько они сопоставимы, и как только поймем, что дошли до точки сопоставимости, сможем использовать, — пояснил Малков.

Он добавил, что в 2020 году специалисты ведомства уже начали анализировать чеки, которые приходят от ФНС. Малков добавил, что сначала данный проект будут в тестовом режиме реализовывать в некоторых регионах России.

Затем эксперты разработают методологию и информационно-аналитическую систему с элементами искусственного интеллекта для работы с чеками из различных источников, отметил Малков. По его словам, в настоящее время не существует единого реестра с наименованиями всех товаров и их ценами, что усложняет работу, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили запретить сетевым магазинам работать по ночам.

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