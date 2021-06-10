В Совфеде предложили запретить сетевым магазинам работать по ночам

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Ограничение работы крупных сетевых магазинов по ночам и в выходные дни поможет малому бизнесу. Об этом говорится в перечне мер поддержки конкуренции между малым и крупным бизнесом, который подготовили в комитете Совета Федерации по экономической политике.

Авторы инициативы предлагают запретить торговым сетям работать в выходной день или в режиме 24 часа. Предполагается, что это расширит возможности для организации ярмарок и нестационарных торговых точек и даст доступ местным производителям к каналам торговли.

Также предлагается способствовать объединению малых торговых сетей в региональные ассоциации и союзы, формированию закупочных кооперативов, распространить меры поддержки малого бизнеса на предпринимателей, которые работают по франшизам крупных сетей.

Руководитель Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов оценил данные предложения скептически. По его мнению, к подобным запретительным мерам следует прибегать в последнюю очередь. Максимов также указал, что у малого и среднего бизнеса есть более насущные проблемы, чем преобладание на рынке крупных торговых сетей.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович, в свою очередь, отметил, что выбор времени и графика работы является прерогативой торговых сетей, а директивы власти могут раздавать только государственным предприятиям.

В Министерстве промышленности и торговли РФ в ответ на просьбу прокомментировать инициативу Совфеда пообещали рассмотреть обращение сенаторов в установленном порядке, пишут «Известия».

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