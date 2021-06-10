В мэрии Москвы рассказали о льготах и субсидиях для создающих новые технопарки инвесторов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более 17 миллиардов рублей вложили инвесторы в создание новых технопарков в столице. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве города, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, городские власти поддерживают инвесторов, которые создают технопарки для инновационного бизнеса. Для этого разработан специальный механизм — статус инвестиционного приоритетного проекта. Это дает возможность инвесторам уменьшить общую региональную налоговую нагрузку. В настоящее время статус инвестиционного приоритетного проекта имеют шесть площадок.

— Совокупный объем инвестиций в создание этих технопарков уже превысил 17 миллиардов рублей, — отметила Наталья Сергунина.

На данный момент в Москве насчитывается 43 технопарка, шесть из которых создаются в рамках реализации инвестиционных приоритетных проектов города. Построенные корпуса технопарков «Калибр» и «Строгино» уже доступны для размещения инновационных компаний.

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