Более 20 спортивных объектов обновили и построили в «Лужниках» с начала реконструкции

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Лужники, 24с24 Карта всех событий

Специалисты построили и обновили 22 спортивных объекта на территории олимпийского комплекса «Лужники» с начала его реконструкции. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 10 июня.

По его словам, во время работ была реконструирована Большая спортивная арена, где проходили матчи в рамках чемпионата мира по футболу.

— Также на территории спорткомплекса возведены и другие знаковые объекты. Например, Дворец водных видов спорта, Дворец гимнастики, который, кстати, был удостоен одной из самых престижных международных наград в сфере градостроительства и архитектуры — MIPIM Awards, — добавил Андрей Бочкарев.

В настоящее время в «Лужниках» реконструируются спортивный зал «Дружба» и сервисный центр уличных видов спорта. Кроме того, на территории спортивного комплекса строят девять новых объектов. Среди них есть центры бокса, тенниса и самбо, ледовый дворец «Кристалл» и другие здания.

Андрей Бочкарев подчеркнул, что реставрация комплекса позволит организовать для москвичей более комфортную инфраструктуру для занятий спортом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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