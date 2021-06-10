Сергей Собянин представил проекты благоустройства этого года в Северном округе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, сквер Зои и Александра Космодемьянских Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин представил проекты благоустройства шести районов Северного округа столицы. Об этом глава города рассказал в персональном блоге.

Проекты улучшения городской среды реализуются в рамках программы «Мой район». Мэр представил концепты благоустройства следующих районов: Коптево, Аэропорт, Беговой, Бескудниковский, Восточное и Западное Дегунино.

Так, в Коптеве недавно была завершена реконструкция кинотеатра «Рассвет». На его месте открыли новый общественный центр района. Теперь же в планах — приведение в порядок близлежащей территории.

— Следующий шаг — благоустройство прилегающего сквера, который станет уютной зоной для прогулок и отдыха. На детских площадках будут установлены новые игровые комплексы. Появятся новые воркаут-площадка и место для выгула и дрессировки собак, — написал Сергей Собянин.

Фото: Сайт Сергея Собянина

В свою очередь в районе Аэропорт обновят сквер возле Амбулаторного пруда, а также реконструируют старое здание кинотеатра «Баку». Работы по ремонту кинотеатра планируют завершить в следующем году.

Кроме того, на данной территории благоустроят детские и спортивные площадки.

— Для любителей игры с мячом будет установлена специальная площадка для панна-футбола (модная разновидность игры в формате один на один), а для поклонников культурных мероприятий центром притяжения станет новая сцена. Отремонтируем газоны и дорожки, заменим скамейки, разобьем цветники. Зелени и света будет гораздо больше, — отметил мэр.

Фото: Сайт Сергея Собянина

Ранее Сергей Собянин призвал ресторанный бизнес, заведения общепита и организации, задействованные в сфере торгового сервиса, соблюдать антикоронавирусные меры.

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