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Сергей Собянин наградил работников предприятий общественного питания Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сергей Собянин наградил работников предприятий общественного питания Москвы

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил благодарность работникам предприятий ресторанной отрасли столицы. По его словам, это важнейшая составная часть города.

Собянин отметил, что ресторанная отрасль является одной из крупнейших в городе. С начала 2021 года она начала восстанавливаться.

— Четверть миллиона работающих, а с теми отраслями, которые работают напрямую с нами, — это около полумиллиона человек, — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что количество кафе и ресторанов за последние годы в столице увеличилось вдвое. Многие туристы едут в Москву не только посмотреть красивые музеи и виды, но и попробовать первоклассную столичную гастрономию.

Среди тех, кто был удостоен благодарностей мэра города, оказались руководители, шеф-повары, су-шефы, кондитеры, технологи, менеджеры и другие специалисты ресторанного дела.

— От имени москвичей говорю вам спасибо за профессиональный качественный труд, — отметил Собянин.

Ранее Сергей Собянин призвал рестораторов придерживаться санитарных норм.

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Сергей СобянинМоскваобщественное питание
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