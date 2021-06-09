Сергей Собянин наградил работников предприятий общественного питания Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил благодарность работникам предприятий ресторанной отрасли столицы. По его словам, это важнейшая составная часть города.

Собянин отметил, что ресторанная отрасль является одной из крупнейших в городе. С начала 2021 года она начала восстанавливаться.

— Четверть миллиона работающих, а с теми отраслями, которые работают напрямую с нами, — это около полумиллиона человек, — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что количество кафе и ресторанов за последние годы в столице увеличилось вдвое. Многие туристы едут в Москву не только посмотреть красивые музеи и виды, но и попробовать первоклассную столичную гастрономию.

Среди тех, кто был удостоен благодарностей мэра города, оказались руководители, шеф-повары, су-шефы, кондитеры, технологи, менеджеры и другие специалисты ресторанного дела.

— От имени москвичей говорю вам спасибо за профессиональный качественный труд, — отметил Собянин.

Ранее Сергей Собянин призвал рестораторов придерживаться санитарных норм.

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