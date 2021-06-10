Арми Хаммер отправился на реабилитацию, чтобы избавиться от зависимостей

Фото: instagram/armiehammer

Актер Арми Хаммер, известный по ролям в фильмах «Социальная сеть» и «Назови меня своим именем», отправился в реабилитационный центр, чтобы избавиться от ряда зависимостей. Об этом сообщает издание Vanity Fair.

Актер находится на реабилитации с 31 мая во Флориде. По информации издания, артист хочет избавиться от всех зависимостей, включая алкогольную, наркотическую и сексуальную. Хаммер заявил, что настроен серьезно: готов пробыть в центре столько, сколько будет необходимо.

Ранее актер пытался побороть зависимости на Каймановых островах, однако в конце мая связался с бывшей женой Элизабет Чемберс и сообщил о своем отъезде оттуда.

В марте этого года актера обвиняли в изнасиловании и даже в каннибализме: одна из его бывших возлюбленных заявляла о желании артиста «съесть ее ребра».

Летом Арми Хаммер сообщил о разводе с женой, у пары двое детей.

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