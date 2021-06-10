Канье Уэст отметил день рождения в компании Ирины Шейк

Фото: instagram.com/kanyew.est

Канье Уэст и Ирина Шейк подогрели слухи о своем романе, появившись вместе на отдыхе во Франции, на который выпал день рождения рэпера. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Их заметили во время совместной прогулки по территории одного из отелей.

Напомним, в конце мая американские СМИ заподозрили топ-модель российского происхождения Ирину Шейк в романе с рэпером и бывшим мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом.

Предполагается, что дружба звезд переросла в нечто большее после продолжительной совместной работы в разных проектах. При этом, по данным источников, знаменитости специально не афишируют свой роман из-за желания сохранить личную жизнь в тайне после громких расставаний и никак не комментируют свои отношения.

Напомним, Ирина Шейк ранее состояла в отношениях с актером Брэдли Купером, у них есть общая дочь Лея.

В свою очередь Канье Уэст был долгое время женат на Ким Кардашьян. По данным СМИ, пара давно живет разными жизнями, у каждого свои проекты, им неинтересны работы друг друга. У Кардашьян и Уэста четверо детей. Их развод потряс поклонников.

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