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Приравнять букмекерские компании к казино предложили в России
Фото: Pixabay

Приравнять букмекерские компании к казино предложили в России

Елена Фролова

Общество

Приравнять букмекерские компании к казино, а также ограничить их право на прием ставок в онлайн-режиме предложил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. Соответствующее письмо было направлено на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

В своем предложении политолог объясняет, что уже свыше десяти лет на территории нашей страны работают специальные игровые зоны, где находятся различные казино. Тем временем ставки на спортивные состязания принимают букмекерские компании. Они широко представлены в крупных и малых российских городах. Помимо этого, данные заведения принимают ставки в онлайн-формате.

По мнению эксперта, букмекерская компания, как и казино, является организатором азартных игр. А увлечение последними чаще всего приводит к зависимости, психологическим расстройствам и другим негативным последствиям, отмечает RT.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского «РФИ банка» за расчеты с онлайн-казино.

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