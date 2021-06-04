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ЦБ отозвал лицензию у московского «РФИ банка» за расчеты с онлайн-казино
Фото: DPA/TASS

ЦБ отозвал лицензию у московского «РФИ банка» за расчеты с онлайн-казино

Полина Долганова

Экономика

Центробанк России отозвал лицензию у столичного «РФИ банка». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Свое решение ЦБ объяснил нарушением федеральных законов и нормативных актов Банка России со стороны финучреждения. Деятельность организации регулятор охарактеризовал как вовлеченную в проведение непрозрачных операций и направленную на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино.

Активы «РФИ банка» позволяли ему занимать 320-ю строчку в рейтинге российской банковской системы.

Ранее в Банке России объяснили, когда цифровой рубль вытеснит наличные деньги.

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