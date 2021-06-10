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Начальника одного из отделов Минобрнауки задержали по подозрению во взятке
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Начальника одного из отделов Минобрнауки задержали по подозрению во взятке

Анастасия Волоснова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника одного из отделов контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки РФ Михаила Шерстобитова. Об этом рассказали в пресс-службе министерства в четверг, 10 июня.

В ведомстве подчеркнули, что министерство оказывает содействие следствию и помогает установить все обстоятельства дела.

В настоящее время Шерстобитов заключен под стражу до 7 августа 2021 года. Соответствующее решение вынес Хамовнический суд Москвы. Чиновника обвиняют по статье о получении взятки за незаконные действия, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в шпионаже в пользу России арестовали в Польше.

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Минобрнаукивластизадержание
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