Начальника одного из отделов Минобрнауки задержали по подозрению во взятке

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Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника одного из отделов контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки РФ Михаила Шерстобитова. Об этом рассказали в пресс-службе министерства в четверг, 10 июня.

В ведомстве подчеркнули, что министерство оказывает содействие следствию и помогает установить все обстоятельства дела.

В настоящее время Шерстобитов заключен под стражу до 7 августа 2021 года. Соответствующее решение вынес Хамовнический суд Москвы. Чиновника обвиняют по статье о получении взятки за незаконные действия, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в шпионаже в пользу России арестовали в Польше.

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