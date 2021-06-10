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Захарова заявила, что МИД РФ следит за арестом россиянина в Швейцарии по запросу США
Фото: roscongress / Елена Разина

Захарова заявила, что МИД РФ следит за арестом россиянина в Швейцарии по запросу США

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

МИД РФ участвует в ситуации с арестом гражданина России Владислава Клюшина в Швейцарии по запросу США. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 10 июня, в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым».

По ее словам, российское посольство активно защищает Клюшина.

— Наше посольство уже несколько месяцев активно включено в защиту прав российского гражданина, как это всегда делают российские загранучреждения, — подчеркнула Захарова.

Клюшин был арестован в Швейцарии по запросу американской стороны 21 марта. Россиянина обвиняют в инсайдерской торговле на несколько десятков миллионов долларов. Мужчине грозит экстрадиция в США.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в шпионаже в пользу России арестовали в Польше.

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